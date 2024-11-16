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Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зять Трампа формуватиме політику США на Близькому Сході – CNN
Джаред Кушнер може отримати гарну посаду за президентства свого тестя
фото із відкритих джерел

Родич Трампа може стати головою «близькосхідної команди»

Зять республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела. При цьому родич політика навряд чи отримає офіційну посаду, йдеться у публікації.

«Близькосхідна команда Трампа почала формуватися цього тижня після того, як він вибрав колишнього губернатора-республіканця, свого близького друга та девелопера нерухомості на ключові ролі», – зазначає CNN.

Джерела зазначають, що Кушнер підтримує добрі стосунки з багатьма лідерами країн Близького Сходу. Крім того, він має низку фінансових проєктів у регіоні. 

«Деякі колишні дипломати та критики адміністрації Трампа зазначають, що Кушнер має значні фінансові інтереси в регіоні, але багато регіональних дипломатів визнають цінність глибоких стосунків, які він має там», – йдеться у публікації. 

«Ніхто в новій команді не має того, що є у Джареда, а це довіра. Джаред заслужив її, у нього цього не було на початку. Він це заробив. Для цього потрібен час», – сказав американський дипломат, який працював з Кушнером під час його перебування в Білому домі. Він зазначив, що Кушнер був відносно невідомий більшості гравців у регіоні до того, як став головним переговорником на Близькому Сході  під час першого президентсва Трампа.

При цьому Кушнер навряд чи візьме на себе офіційну посаду, коли Трамп буде зараз при владі, але, швидше за все, буде працювати зовнішнім радником, повідомили два джерела, знайомі із його поточними планами.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп визначив хто стане новим очільником Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб. Трамп обрав Роберта Кеннеді-молодшого, який відомий своїми антивакцинаторськими заявами. Республіканець написав, що американці «надто довго були пригнічені дезінформацією, коли справа стосується охорони здоров’я».

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Теги: США Дональд Трамп політика зять

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