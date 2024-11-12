Трамп отримав послання від Нетаньягу про подальші плани Ізраїлю – Axios

Раніше Трамп заявив Нетаньягу, що Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства

Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді

Довірена особа прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Рон Дермер зустрівся із новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася у резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді. Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників з Ізраїлю та США.

За словами джерела видання, під час зустрічі Трампу мали передати послання від ізраїльського прем'єра. Також новому президенту США мали розповісти про плани Ізраїля в Газі, Лівані та Ірані у наступні два місяці.

«Одна з речей, яку ізраїльтяни хотіли обговорити з Трампом, – це те, які питання він хотів би бачити вирішеними до 20 січня, а які – щоб дочекалися його», – сказав один з американських чиновників.

Своєю чергою американці порушили питання ізраїльсько-ліванських зусиль з припинення вогню, плану для Гази після закінчення війни та нормалізації ізраїльсько-саудівських відносин.

Крім того, Дермер також зустрівся з колишнім радником Трампа Джаредом Кушнером. Американські чиновники заявили, що Нетаньягу заздалегідь повідомив адміністрацію чинного президента США Джо Байдена про зустріч Дермера з Трампом.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На думку Трампа, ЦАХАЛ, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його вступу на посаду.

Співрозмовники The Times of Israel кажуть, що частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зателефонував Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах. Зазначається, що Нетаньягу був одним з перших лідерів, хто зателефонував Трампу, і розмова була «теплою і сердечною». Розмова Трампа та Нетаньягу тривала близько 20 хвилин. За цей час вони обговорили також «іранську загрозу».

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.