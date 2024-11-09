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Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянин, який воював у «Азові», пояснив, чому в РФ ненавидять українців
Росіяни переконані, що всі хочуть їх убити та захопити
фото з відкритих джерел

Якщо прибрати пропаганду та імперіалізм, ненависть у росіян не зникне

 

Росіяни ненавидять українців, бо цілі покоління у цій країні є жертвами пропаганди та виросли у парадигмі ненависті. Таку думку у інтерв’ю Online.UA висловив росіянин, який воював у «Азові», а нині є головним сержантом 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, Коловрат Кожем'якін із позивним Барсик.

«Із часів татаро-монгольського іга весь російський народ, по суті, жив під гнітом – то царів, то генсеків, то зараз президента. Їх поколіннями вирощували з ненавистю до пиндосії, англосаксів, а зараз до українців та США. Люди, фактично, перебувають у своєму вакуумі, де їм вселяють ненависть до всього, що поза територією Росії, – сказав Коловрат Кожем'якін.

За словами військового, росіяни переконані, що всі хочуть їх убити, захопити. «Кругом одні поганці, котрі їдять дітей, а вони (росіяни, – ред.) повинні боротися з усім цим злом», – каже про співвітчизників військовий.

Водночас Барсик вважає, якщо прибрати пропаганду та імперіалізм, ненависть у росіян не зникне. Щоб витравити це з голови, необхідно багато років.

Коловрат Барсик Кожем'якін
Коловрат Барсик Кожем'якін
фото: скріншот із відео

«Це треба всю систему зламати», – підсумував військовий.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Вашингтон диктатор росіяни

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