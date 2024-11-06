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Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа
Колишній президент Дональд Трамп виступає в конференц-центрі округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, Флорида, 6 листопада 2024 р.
фото: Уілл Ланцоні, CNN

Новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову

Інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. Про це повідомляє українська служба BBC.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Однак спершу, після того, як стало відоме ім'я переможця, виконавчий орган штату – зазвичай це губернатор – за підсумками виборів має засвідчити список тих виборників, які представлятимуть штат у Колегії виборників.

Згодом обрані виборники повинні зустрітися у своїх штатах 17 грудня, щоб формально віддати свої голоси кандидата від республіканців чи демократів та передати результати цього голосування у Вашингтон.

Лише 6 січня 2025 року новообраний склад Конгресу США офіційно затвердить результати виборів і оголосить про обрання нового президента США. Для цього Конгрес має зібратися на спеціальну спільну сесію, де головує чинний віцепрезидент США – цього разу це буде Камала Гарріс, яка водночас є і кандидаткою в президенти. 

Коли оголошували результати попередніх президентських виборів?

Вибори 2020 року відбулися у вівторок, 3 листопада. Однак американські телеканали оголосили Джо Байдена переможцем лише пізно вранці у суботу, 7 листопада, після того, як стала зрозумілішою ситуація у Пенсильванії.
На інших виборах виборцям доводилося чекати значно менше часу.
У 2016 році, коли Трамп здобув перемогу, його оголосили переможцем близько 03:00 за північноамериканським східним часом (10:00 за київським часом) наступного дня після виборів.
У 2012 році, коли Барак Обама здобув другий термін, його перемогу прогнозували ще до півночі дня голосування.
Однак вибори 2000 року між Джорджем Бушем-молодшим і Елом Гором стали помітним винятком. Голосування відбулося 7 листопада, але обидві кампанії зіштовхнулися в запеклій боротьбі у Флориді. Результати оголосили 12 грудня.
Верховний суд США проголосував за припинення процесу перерахунку голосів у штаті, що зробило Буша переможцем.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: США вибори Барак Обама вибори у США інавгурація Камала Гарріс Дональд Трамп

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