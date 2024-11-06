Радник Трампа назвав його перші кроки після повернення до Білого дому

Дональд Трамп після своєї фактичної перемоги на виборах президента США, станцював на трибуні

Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною

Перші кроки республіканця Дональда Трампа після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Про це заявив старший радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер в ефірі CBS.

За словами Міллера, найперші дії Трампа на посаді президента США стосуватимуться речей, які він може здійснити без додаткового схвалення Конгресу.

«Уся політика щодо безпеки кордонів, яка була запроваджена Трампом, може бути просто повернута так, як вона була раніше. Їм не потрібне рішення Конгресу, аби повернути захист кордону», – каже він.

Крім того, Трамп може провести низку заходів, що дозволять знизити ціни на енергоресурси. «Інші дії, звісно, потребуватимуть законодавчих дій і відповідних рішень», – вказав радник Трампа.

За словами Міллера, Трамп перетворив Республіканську партію на «партію робітничого класу», що засвідчило зростання підтримки з боку темношкірих виборців і виборців латиноамериканського походження.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.