Нетаньягу телефонував до Трампа: говорили про Іран

Розмова політиків тривала близько 20 хвилин

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зателефонував Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Офіс прем'єр-міністра.

Зазначається, що Нетаньягу був одним з перших лідерів, хто зателефонував Трампу, і розмова була «теплою і сердечною».

«Прем'єр-міністр привітав Трампа з перемогою на виборах, і вони домовилися працювати разом заради безпеки Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

Розмова Трампа та Нетаньягу тривала близько 20 хвилин. За цей час вони обговорили також «іранську загрозу».

Раніше сьогодні Нетаньяху опублікував в X повідомлення, в якому привітав колишнього президента з його поверненням в Білий дім.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу, що в разі його перемоги на виборах Ізраїль повинен буде завершити конфлікт у Газі до старту його президентства. Водночас Трамп не ставив конкретних умов, а лише заявив, що хоче, щоб Ізраїль офіційно оголосив про завершення конфлікту. На думку Трампа, ЦАХАЛ, імовірно, зможе продовжити обмежену діяльність і після його вступу на посаду.

Співрозмовники The Times of Israel кажуть, що частиною перемоги, яку Трамп хоче побачити до своєї інавгурації, має стати повернення ізраїльських заручників із Сектора Гази.

До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.