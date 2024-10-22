Зеленський пояснив, що тепер відбувається з Планом перемоги

Президент розповів, як представив План перемоги Трампу і Гарріс

Після представлення країнам-партнерам Плану перемоги українські дипломати працюють разом із американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів Плану, або взагалі посилення українських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Наша делегація на чолі з Баргилевичем (начальник Генерального штабу України Анатолій Баргилевич, – «Главком») та Стефанішиною (віцепремʼєрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, – «Главком») була у Вашингтоні. Зустріч пройшла добре. Після цього були зустрічі міністра оборони США і міністра Умєрова (міністр оборони України Рустем Умєров, – «Главком»), зустрічались також із колегами із Європейського Союзу та колегами з Рамштайна. Зараз Остін (міністр оборони США Ллойд Остін, – «Главком») приїхав з командою в Україну, з генералом Каволі, який напевно, за час війни найбільш глибоко розуміє її контекст», – розповів глава держави.

Крім того, 21 жовтня у Зеленського мала бути загальна зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та Баргилевич.

«Зараз триває окрема зустріч – вже з планами наших дій, там є тактичний і стратегічний рівень цього Плану. Потім Умєров повернеться до мене з фідбеком. А Остін, відповідно, повернеться з фідбеком до президента США», – сказав президент.

Він також розповів, що мав «хорошу зустріч» із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. «Максимально позитивна зустріч. І я радий цьому. У мене була вже не перша і дуже хороша зустріч із Гарріс (кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс, – «Главком»). І я не хочу порівнювати ці зустрічі», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, змінять перебіг війни із Росією на користь України. Цей план уже був представлений у США та кількох європейських столицях.