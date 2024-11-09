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Росіянин, який захищає Україну, описав життя поруч із РФ після війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянин, який захищає Україну, описав життя поруч із РФ після війни
Паркан, окопи, ями – таким має бути кордон між Україною та Росією після війни
фото з відкритих джерел

За словами Коловрата Кожем'якіна, українцям узагалі не можна розслаблятися та сподіватися, що вони коли-небудь потоваришують із росіянами

 

Після завершення війни Росія не перестане бути ворогом України, і до загроз із боку такого небезпечного сусіда слід бути готовим. Таку думку у інтерв’ю Online.UA висловив росіянин, який воював у «Азові», а нині є головним сержантом 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, Коловрат Кожем'якін із позивним Барсик.

«Жити доведеться як постійним ворогам. Так, як живуть усі країни, котрі мають заморожений конфлікт. Тобто обнести все парканом і постійно чекати загрози звідти», – пояснив військовий.

За словами Коловрата Кожем'якіна, українцям узагалі не можна розслаблятися та сподіватися, що вони коли-небудь потоваришують із росіянами.

Коловрат Кожем'якін
Коловрат Кожем'якін
фото: скріншот із відео

«Паркан, окопи, ями та максимальна увага на той бік, звідки ворог полізе. Все тільки так. Тому що варто лише відвернутися, і отримаєш ніж у спину», – вважає військовий.

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися про можливі дії щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України. 

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій».  

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Вашингтон диктатор ворог конфлікт

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