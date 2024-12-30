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Трамп підтримав Джонсона в боротьбі за посаду спікера Палати представників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп підтримав Джонсона в боротьбі за посаду спікера Палати представників
Спікер Палати представників Майк Джонсон (ліворуч) та обраний президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона

Обраний президент США Дональд Трамп висловив цілковиту підтримку Майку Джонсону перед голосуванням в Палаті представників для обрання нового спікера. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє The Hill.

«Спікер Майк Джонсон – хороша, працьовита, релігійна людина. Він буде робити правильні речі, і ми продовжимо перемагати. Я повністю і беззастережно підтримую Майка», – написав Трамп

За словами журналістів, публічна підтримка Трампа може стати ключем до перемоги Джонсона. Гнів членів Республіканської партії щодо того, як Джонсон розв'язував різні питання, включаючи пакет фінансування на кінець року, щоб зберегти роботу уряду, поставив під сумнів його спікерство. Зокрема, республіканець Томас Массі заявив, що не підтримає Джонсона, як і кілька інших консерваторів.

ЗМІ зазначає, що через крихку більшість республіканців у Палаті представників Джонсон не може дозволити собі втратити більше одного голосу республіканців на посаду спікера, за умови, що кожен член Палати представників буде присутній і проголосує за кандидата.

Також багато законодавців від Республіканської партії дали зрозуміти, що вибір Джонсона значною мірою залежатиме від Трампа.

Нагадаємо, новообраний президент Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.

До слова, Конгрес має право заблокувати вступ обраного президента США Дональда Трампа на посаду, але законодавці повинні діяти негайно. Конгрес може скористатися своїми конституційними повноваженнями та заблокувати повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому. За словами авторів статті Евана Девіса та Девіда Шульте, дії республіканця підпадають під третій розділ 14-ї поправки до Конституції.

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Теги: вибори у США Дональд Трамп президент

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