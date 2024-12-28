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Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім

Ірина Бура
glavcom.ua
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Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
фото з відкритих джерел

Військове керівництво Росії та Північної Кореї розглядає солдатів КНДР як витратний матеріал

США отримали інформацію, що серед військових Північної Кореї, які воюють на боці росії, трапляються випадки самогубства. Вони накладають на себе руки, боячись здаватися в полон. Про це сказав радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, його цитує журналістка Келлі Майєр.

За словами Кірбі, атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат. Лише минулого тижня їхні втрати становили 1000 солдатів.

Він також каже, що військове керівництво Росії та Північної Кореї розглядає солдатів КНДР як витратний матеріал.

«У нас також є повідомлення про те, що північнокорейські солдати покінчили життя самогубством, замість того, щоб здатись українським силам, ймовірно, через страх помсти їхнім сім’ям у Північній Кореї у разі їх захоплення в полон», – сказав радник Білого дому.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 27 грудня, корейців на Курщині добивають свої ж, аби вони не потрапили в полон.

Окрім того, українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

Згодом розвідка Південної Кореї повідомила, що перший солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон на Курщині, помер від отриманих травм.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тис. північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти Сил оборони України.

До слова, 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

Варто зазначити, що за даними Білого дому, у Курській області лише за останній тиждень північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

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Теги: самогубство розвідка ворог росія війна втрати окупанти полон військові Володимир Зеленський президент солдат США Північна Корея радник

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