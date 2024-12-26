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Трамп на Різдво назвав переваги приєднання Канади до складу США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп на Різдво назвав переваги приєднання Канади до складу США
Раніше парламент Канади заявив, що нешанобливі жарти Трампа про «51-й штат» не є смішними
фото з відкритих джерел

Трамп опублікував контроверсійне різдвяне привітання, де знову висловив територіальні претензії щодо Панамського каналу, Канади та Гренландії

Обраний президент США Дональд Трамп у своєму різдвяному привітанні висловився щодо можливих переваг включення Канади до складу Сполучених Штатів, заявивши, що це дасть змогу істотно знизити податки. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social.

У вітальному тексті Трамп торкнувся одразу кількох тем, включно з міжнародними відносинами. Трамп згадав «китайських солдатів, які незаконно керують Панамським каналом» та нагадав про 38 тис.загиблих під час його будівництва 110 років тому. Це твердження продовжує його попередню заяву від 22 грудня про наміри повернути контроль над каналом США.

Республіканець також продовжив риторику щодо Канади, знову назвавши прем'єр-міністра Джастіна Трюдо «губернатором» та заявивши, що приєднання країни як 51-го штату знизило б податки для канадців на 60%. Це вже четверта подібна заява з кінця листопада.

Щодо Гренландії Трамп підтвердив свої наміри встановити контроль над островом, назвавши це питанням «національної безпеки США». Раніше, 22 грудня, схожа заява викликала різку реакцію влади Гренландії та Данії, яка оголосила про збільшення оборонних витрат на захист острова.

Варто зазначити, що Панамський канал належить Панамі з 1999 року, Гренландія є автономною територією Данії, а Канада – суверенною державою. Офіційні представники всіх трьох територій вже відкинули претензії Трампа.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Панаму в завищенні цін на американські кораблі, які перетинають канал, і припустив, що якщо це не зміниться, він відмовиться від договору часів Джиммі Картера, який повернув Панамі весь контроль над зоною каналу.

Політик припустив, що Сполучені Штати можуть наполягти на повному поверненні Панамського каналу, на що президент Панами відповів, що повністю виключає перехід каналу у власність США, а очільник Колумбії пригрозив Трампу наслідками.

До слова, претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом. Про це повідомила газета The New York Times.На думку авторів видання, політик дав зрозуміти, що Вашингтон планує експансію через проблеми безпеки та комерційні інтереси.

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Теги: Дональд Трамп США Канада Гренландія

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