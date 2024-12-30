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Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок – The Hill

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок – The Hill
Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено
фото: Michael Conroy, The AP

Трамп припустив, що завершити війну в Україні буде складніше, ніж послабити напруженість на Близькому Сході

Новообраний президент Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.

У нещодавньому інтерв'ю Трамп сказав, що не може гарантувати, що тарифи не призведуть до зростання споживчих цін. А в інтерв'ю журналу Time, присвяченому здобуттю звання «Людина року», він визнав, що важко знизити вартість продуктів харчування, якщо вона вже зросла, інформує The Hill.

Крім того, на своїй першій післявиборчій прес-конференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, Трамп припустив, що завершити війну в Україні буде складніше, ніж послабити напруженість на Близькому Сході.

У той час як демократи й критики звинувачували Трампа в тому, що він занизив очікування або дав зрозуміти, що не виконає свої передвиборчі обіцянки, його оточення та інші союзники стверджували, що обраний президент перейшов від широкої передвиборчої риторики до нюансів і реалій управління державою.

«Американський народ переобрав президента Трампа з переконливою перевагою, що дає йому мандат на виконання обіцянок, які він давав під час передвиборчої кампанії. Він їх виконає», – заявила Керолайн Левітт, майбутня прессекретарка Білого дому.

У 2016 році Трамп дав безліч передвиборчих обіцянок, які йому важко було виконати. Він неодноразово клявся, що побудує стіну вздовж південного кордону і що Мексика заплатить за неї, і хоча були зведені нові бар'єри, Мексика не оплачувала рахунки, йдеться в газеті.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. Речниця його перехідного періоду Анна Келлі заявила, що світові лідери збираються сісти за стіл переговорів, тому що Трамп «уже виконує свою обіцянку зробити Америку знову сильною». Раніше, Трамп заявив, що США повернуть контроль над Панамським каналом, якщо не буде знижено плату за прохід американських судів.

До слова, у глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити мирні пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, вочевидь, не полінувався і проаналізував «численні витоки» та інтерв'ю Дональда Трампа журналу «Тайм» від 12 грудня. Після цього він дійшов висновку, що Трамп нібито веде мову «про заморожування бойових дій по лінії бойового зіткнення» і «передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям».

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Теги: тарифи президент США війна росія Україна Дональд Трамп

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