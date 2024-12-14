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Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ
Полум’я охопило другий резервуар
фото: скріншот із відео

Очевидці пишуть, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь

 

На нафтобазі «Стальной конь» у російському Орлі й надалі триває масштабна пожежа після атаки ЗСУ. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Відео, що потрапило в мережу, показує, як полум'я охоплює територію об'єкта. Очевидці пишуть, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.

Полум’я охопило другий резервуар.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 14 грудня завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь» в Орловській області РФ. 

Як відомо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

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Теги: пожежа Рамзан Кадиров рятувальники президент влада

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