Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ

Очевидці пишуть, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь

На нафтобазі «Стальной конь» у російському Орлі й надалі триває масштабна пожежа після атаки ЗСУ. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Відео, що потрапило в мережу, показує, як полум'я охоплює територію об'єкта. Очевидці пишуть, що рятувальники досі не можуть приборкати вогонь.

Полум’я охопило другий резервуар.

🔥В Орлі продовжує горіти нафтобаза, яку вночі атакували безпілотники💥



Місцеві пабліки пишуть, що пожежа тільки посилюється, і вогонь перекинувся на другий резервуар. Займання видно з різних частин міста, а жителі скаржаться на їдкий запах і пишуть про триваючі вибухи. pic.twitter.com/AjCgP2uxDS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2024

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 14 грудня завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь» в Орловській області РФ.

Як відомо, у ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, очевидці повідомили про атаку на нафтобазу.

12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.