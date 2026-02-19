Головна Світ Політика
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп планує побудувати у секторі Гази військову базу на 5000 осіб
Трамп розробляє план будівництва величезної бази США в Газі
Об'єкт має стати ключовим вузлом для контролю над регіоном та розміщення міжнародних сил стабілізації

Адміністрація Дональда Трампа розробляє масштабний проєкт будівництва військової бази в секторі Гази. Йдеться про військову базу на 5000 осіб. Про це зазначається у документах Ради миру, з якими ознайомився The Guardian, інформує «Главком».

Плани адміністрації США передбачають поетапне будівництво військового форпосту з 26 броньованими спостережними вежами, стрільбищем та складом для військового обладнання. Вся база буде оточена колючим дротом. Також, згідно з планами, має бути створена мережа бункерів з досконалими системами вентиляції.

Фортифікаційні споруди планується звести на посушливій рівнині на півдні Гази. Джерело, наближене до планів, повідомило, що невеликій групі учасників тендеру – міжнародним будівельним компаніям, які мають досвід роботи у зонах військових дій, – вже показали цю місцевість.

Як зазначає видання, цей об'єкт задуманий як військова оперативна база для майбутніх міжнародних стабілізаційних сил.

Нагадаємо, Сполучені Штати виводять понад тисячу солдатів із території Сирії. Решта американських військових покинуть країну протягом наступних двох місяців.

Зазначається, що на початку лютого американські військові відвели сили з форпосту Аль-Танф на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, а також залишили базу Аль-Шаддаді на північному сході Сирії. Обидва військові об'єкти передали під управління сил уряду.

