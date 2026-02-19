Головна Світ Політика
США повністю виводять війська із Сирії – WSJ

Ростислав Вонс
Армія США продовжить реагувати на загрози з боку ІДІЛ
Адміністрація Трампа дійшла висновку, що військова присутність США в Сирії втратила необхідність

Сполучені Штати виводять понад тисячу солдатів із території Сирії. Решта американських військових покинуть країну протягом наступних двох місяців Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wall Street Journal.

Зазначається, що на початку лютого американські військові відвели сили з форпосту Аль-Танф на кордонах Сирії, Йорданії та Іраку, а також залишили базу Аль-Шаддаді на північному сході Сирії. Обидва військові об'єкти передали під управління сил уряду.

Адміністрація Трампа вирішила, що військова присутність США в Сирії більше не є необхідністю. Сирійські демократичні сили, які з 2015 року за підтримки США боролись з ІДІЛ в Сирії, майже повністю розформувалися на тлі перемовин з урядом тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа щодо інтеграції військ в національну армію. У січні урядові війська Ахмеда аль-Шараа витіснили курдські збройні загони з Алеппо та захопили більшість курдських територій на півночі Сирії.

За даними журналу, США виводять війська, адже сили тимчасового сирійського президента взяли на себе ініціативу боротися з тероризмом в регіоні. За його словами, американські сили все ще зможуть реагувати на будь-які загрози, пов’язані з ІДІЛ.

Посадовці також заявили, що виведення американських військ не пов’язане з розгортанням США морських і повітряних сил на Близькому Сході для потенційних ударів по Ірану. Натомість адміністрація Трампа має на меті покращити дипломатичні відносини з тимчасовим президентом Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстання проти диктатора Башара аль-Асада наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії. Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Наприкінці січня стало відомо, що Росія розпочала виведення своїх військ з аеропорту Камишли на північному сході Сирії.

Сирія США армія

