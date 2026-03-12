Головна Світ Політика
Битва, яку неможливо виграти: колишній спецпосланець США заявив про крах військових амбіцій Москви

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Битва, яку неможливо виграти: колишній спецпосланець США заявив про крах військових амбіцій Москви
Келлог назвав війну Росії битвою, яку неможливо виграти
Келлог вважає, що Путін у глибині душі вже усвідомив безвихідь

Колишній спецпосланець Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог заявив, що Росія більше не здатна здобути військову перемогу в Україні. Згідно з його оцінкою, Володимир Путін у глибині душі розуміє безвихідь ситуації та шукає спосіб вийти з війни «з гідністю», оскільки стратегічні цілі Кремля так і не були досягнуті. Про це він сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK, інформує «Главком».

Келлог сказав, що припинення вогню можливе «сьогодні», якщо Україна та Росія заморозять нинішні лінії фронту. Він додав, що саме Путін, а не президент України Володимир Зеленський, не хоче припинення вогню.

На запитання, що буде необхідно для припинення вогню, Келлог відповів, що Путін повинен погодитися, що «він не збирається отримувати більше земель». Келлог додав, що наступним кроком для Путіна є усвідомлення того, що «йому немає чого вигравати».

Келлог зазначив, що загальні втрати Росії (вбиті та важкопоранені) сягнули приголомшливої цифри у 1,2–1,4 млн осіб.

Він сказав, що Путін стурбований тим, що «він стане ще одним Миколою II», вказавши, що останнього царя розстріляли після його зречення від престолу.

«Главком» писав, що спецпосланець Путіна зустрівся з представниками адміністрації Трампа у США. Після зустрічі Кирило Дмітрієв подякував американській стороні за «продуктивні» переговори у Флориді. Стів Віткофф розповів про результати переговорів. За його словами, сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати контакт після зустрічі.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.  Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході. 

