США почали розслідування проти найбільших торговельних партнерів, аби відновити мита

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Раніше Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа, визнавши їх незаконними
фото: Getty Images

Розслідування необхідні президенту США для того, щоб в односторонньому порядку запровадити мита на імпорт з певних країн

Адміністрація президента США розпочинає глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та десятка країн, аби відновити мита, обійшовши рішення Верховного суду Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Минулого місяця Верховний суд США скасував глобальні мита американського президента США Дональда Трампа. Так, торговий представник США Джеймісон Грір оголосив, що відомство запускає розслідування згідно з розділом 301 «Закону про торгівлю». Цей крок є стратегічною заміною попереднім заходам, які суд визнав неправомірними.

Як зазначає агентство, на відміну від закону про надзвичайний стан, розділ 301 вважається більш юридично стійким. Він дозволяє президенту вводити мита в односторонньому порядку, якщо буде доведено, що торговельні партнери використовують недобросовісні практики, зокрема «надлишкові виробничі потужності».

Сполучені Штати мають намір відновити тарифи майже по всьому периметру зовнішньої торгівлі. Йдеться про Китай, Європейський Союз, Мексику, Індію, Японію, Південну Корею, Тайвань, а також Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Малайзію, В’єтнам та Бангладеш.

Торговий представник США наголосив, що ключові партнери США розвинули потужності, які не залежать від реального ринкового попиту, що і стало причиною втручання Вашингтона. Зазначається, що перші публічні слухання відбудуться 5 травня 2026 року.

Як відомо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%.



