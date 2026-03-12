Головна Світ Політика
search button user button menu button

Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
Звіти американської розвідки показують, що наразі невідомо, чи призведе війна на Близькому Сході до падіння режиму в Ірані
фото: Reuters

Раніше президент США Дональд Трамп закликав іранців виходити на вулиці, аби повалити керівництво країни

Іранському режиму найближчим часом не загрожує падіння, після майже двох тижнів безперервних бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітами американської розвідки, режим в Ірані наразі не перебуває під загрозою розпаду та зберігає контроль над населенням. Розвідка наголосила на згуртованості іранського духовенства, попри вбивство верховного лідера аятоли Алі Хаменеї 28 лютого, в перший день американсько-ізраїльських ударів.

Як пише агентство, ізраїльські чиновники також непублічно визнають, що немає впевненості в тому, що війна призведе до падіння режиму. Водночас зазначається, що ситуація є нестабільною і динаміка всередині Ірану може змінитися.

З початку війни США та Ізраїль завдали ударів по низці іранських цілей, включаючи системи протиповітряної оборони, ядерні об'єкти та представників вищого керівництва. Оголошуючи про початок операції, президент США Дональд Трамп закликав іранців захопити владу.

Окрім Хаменеї, внаслідок ударів загинули десятки високопосадовців і деякі з найвищих командирів Корпусу вартових ісламської революції. Проте, за даними розвідки США, Корпус вартових ісламської революції й тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною.

Рада експертів Ірану, група високопоставлених шиїтських священнослужителів, на початку цього тижня оголосила сина Алі Хаменеї, Моджтабу, новим верховним лідером країни. Як повідомило одне з джерел Reuters, Ізраїль не збирається дозволяти будь-яким залишкам колишнього уряду залишатися недоторканими.

Журналісти наголошують, що поки неясно, як поточна військова кампанія США та Ізраїлю може призвести до повалення іранського режиму. Для цього, ймовірно, знадобиться наземна операція, яка дозволила б людям в Ірані безпечно протестувати на вулицях. Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа не виключала можливості відправки американських військ до Ірану.

Минулого тижня Reuters повідомляв, що ополченці, які базуються в сусідньому Іраку, консультувалися з США щодо того, як і чи варто атакувати сили безпеки Ірану в західній частині країни. Таке вторгнення могло б чинити тиск на служби безпеки режиму в цьому регіоні, що дозволило б жителям країни повстати проти уряду.

Однак звіти американських спецслужб ставлять під сумнів здатність курдських угруповань продовжувати боротьбу проти іранських сил. Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої сили та чисельності.

Зазначається, що угруповання зверталися до високопосадовців у Вашингтоні та американських законодавців з проханням надати їм зброю та броньовані транспортні засоби. Однак Трамп заявив, що виключив можливість вторгнення курдських угруповань до Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її. 

 Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.

Читайте також:

Теги: Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода передбачає зниження тарифів, розширення доступу до ринку американської продукції в Азії та інвестиції в енергетичні та технологічні проєкти США
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
13 лютого, 11:33
Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви
У Північній Кароліні вдруге за пів року вбито українську біженку
16 лютого, 00:59
Поліцейські наказали хлопцю кинути зброю, і він виконав вимогу
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
18 лютого, 01:55
Рятувальники та мешканці розбирають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
1 березня, 04:50
Берлін вимагатиме від США ясності щодо нових тарифів
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
27 лютого, 17:09
Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
7 березня, 14:50
Спецпосланці Трампа відвідають Ізраїль через удари по нафтовій інфраструктурі Ірану
Спецпосланці Трампа відвідають Ізраїль через удари по нафтовій інфраструктурі Ірану
9 березня, 02:28
Перша група українських експертів і військових вирушить до країн Перської затоки вже у понеділок, запевнив Зеленський
Україна відправляє групу військових на Близький Схід. Зеленський пояснив, що вони там робитимуть
8 березня, 15:38
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії
10 березня, 00:46

Політика

Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
Битва, яку неможливо виграти: колишній спецпосланець США заявив про крах військових амбіцій Москви
Битва, яку неможливо виграти: колишній спецпосланець США заявив про крах військових амбіцій Москви
США почали розслідування проти найбільших торговельних партнерів, аби відновити мита
США почали розслідування проти найбільших торговельних партнерів, аби відновити мита
Атака на танкери в Перській затоці: є загиблий, врятовано 38 моряків
Атака на танкери в Перській затоці: є загиблий, врятовано 38 моряків
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї
Іранський безпілотник врізався у хмарочос у Дубаї

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua