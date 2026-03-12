Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані

Звіти американської розвідки показують, що наразі невідомо, чи призведе війна на Близькому Сході до падіння режиму в Ірані

Раніше президент США Дональд Трамп закликав іранців виходити на вулиці, аби повалити керівництво країни

Іранському режиму найближчим часом не загрожує падіння, після майже двох тижнів безперервних бомбардувань з боку США та Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно зі звітами американської розвідки, режим в Ірані наразі не перебуває під загрозою розпаду та зберігає контроль над населенням. Розвідка наголосила на згуртованості іранського духовенства, попри вбивство верховного лідера аятоли Алі Хаменеї 28 лютого, в перший день американсько-ізраїльських ударів.

Як пише агентство, ізраїльські чиновники також непублічно визнають, що немає впевненості в тому, що війна призведе до падіння режиму. Водночас зазначається, що ситуація є нестабільною і динаміка всередині Ірану може змінитися.

З початку війни США та Ізраїль завдали ударів по низці іранських цілей, включаючи системи протиповітряної оборони, ядерні об'єкти та представників вищого керівництва. Оголошуючи про початок операції, президент США Дональд Трамп закликав іранців захопити владу.

Окрім Хаменеї, внаслідок ударів загинули десятки високопосадовців і деякі з найвищих командирів Корпусу вартових ісламської революції. Проте, за даними розвідки США, Корпус вартових ісламської революції й тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною.

Рада експертів Ірану, група високопоставлених шиїтських священнослужителів, на початку цього тижня оголосила сина Алі Хаменеї, Моджтабу, новим верховним лідером країни. Як повідомило одне з джерел Reuters, Ізраїль не збирається дозволяти будь-яким залишкам колишнього уряду залишатися недоторканими.

Журналісти наголошують, що поки неясно, як поточна військова кампанія США та Ізраїлю може призвести до повалення іранського режиму. Для цього, ймовірно, знадобиться наземна операція, яка дозволила б людям в Ірані безпечно протестувати на вулицях. Раніше ЗМІ писали, що адміністрація Трампа не виключала можливості відправки американських військ до Ірану.

Минулого тижня Reuters повідомляв, що ополченці, які базуються в сусідньому Іраку, консультувалися з США щодо того, як і чи варто атакувати сили безпеки Ірану в західній частині країни. Таке вторгнення могло б чинити тиск на служби безпеки режиму в цьому регіоні, що дозволило б жителям країни повстати проти уряду.

Однак звіти американських спецслужб ставлять під сумнів здатність курдських угруповань продовжувати боротьбу проти іранських сил. Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої сили та чисельності.

Зазначається, що угруповання зверталися до високопосадовців у Вашингтоні та американських законодавців з проханням надати їм зброю та броньовані транспортні засоби. Однак Трамп заявив, що виключив можливість вторгнення курдських угруповань до Ірану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її.

Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.