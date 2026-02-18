Головна Світ Політика
search button user button menu button

США назвали головну причину інтересу до Гренландії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що інтерес США до Гренландії не пов’язаний із копалинами
фото: Bloomberg

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що пріоритетом адміністрації Дональда Трампа є національна безпека, а не видобуток ресурсів острова

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ключовим мотивом інтересу адміністрації Дональда Трампа до Гренландії є питання національної безпеки, а не розробка рідкісноземельних чи енергетичних ресурсів острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Bloomberg.

За словами Райта, економічні проєкти та потенційний видобуток корисних копалин не є основною метою Вашингтона, хоча можуть створювати додаткові можливості для місцевого населення.

«У нас є безліч місць, де можна видобувати рідкісноземельні метали, а також нафту й газ. Можливо, це покращить життя гренландців; наш інтерес – національна безпека», – сказав Райт.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово демонстрував зацікавленість у посиленні американського впливу на Гренландію. Після його повернення до Білого дому адміністрація вела переговори щодо можливого освоєння невикористаних ресурсів острова, однак, за словами американського міністра, ці ініціативи залишаються другорядними.

Трамп зробив рідкісноземельні метали важливою частиною своєї геополітичної стратегії. Вашингтон прагне зменшити залежність від Китаю, який залишається найбільшим постачальником критично важливих мінералів у світі. Ці ресурси застосовують у виробництві смартфонів, відновлюваної енергетики, електротранспорту та оборонних технологій.

«Рідкісноземельні елементи – це жахлива назва, бо вони є всюди; насправді вони зовсім не рідкісні. Безумовно, існують набагато привабливіші місця для їх видобутку», – додав американський міністр.

Паралельно з політичними заявами триває розвиток інфраструктурних проєктів, пов’язаних із переробкою критичних мінералів. Раніше повідомлялося, що Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу з переробки рідкісноземельних металів у Брашові. Сировину для підприємства планують видобувати, зокрема, у Гренландії.

Нагадаємо, що король Данії Фредерік здійснив візит до столиці Гренландії Нуука, де провів зустрічі з місцевою владою та відвідав низку об’єктів у межах програми офіційної поїздки.

Читайте також:

Теги: США Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
14 лютого, 07:50
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21
Судно дотичне до експорту підсанкційної російської нафти
США перехопили танкер «тіньового флоту» РФ Aquila II
9 лютого, 17:36
Чарзастий звинуватив Трампа у «дестабілізації» міжнародних інституцій
Посол США припиняє контакти зі спікером польського парламенту: у чому причина
6 лютого, 10:04
Європа запропонувала США «мінеральний пакт»
ЄС запропонував США стратегічний союз проти китайської сировини
3 лютого, 17:46
Ім'я Дональда Трампа фігурує у справі фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна
Нові файли Епштейна: Трамп пояснив свою причетність
3 лютого, 06:19
Трамп зробив гучну заяву щодо можливого «розширення» Сполучених Штатів
Канада, Гренландія, Венесуела. Трамп назвав черговість «приєднання» нових штатів
1 лютого, 23:06
Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі для переговорів з командою Трампа
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
30 сiчня, 23:55
Дональд Трамп подякував Нікі Мінаж за підтримку
Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)
29 сiчня, 20:54

Політика

Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
США назвали головну причину інтересу до Гренландії
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Парламент Японії переобрав Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Король Данії прибув до Гренландії з «візитом солідарності»
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
Путін зробив Трампу стратегічну пропозицію щодо Аляски – The Economist
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей
США завдали ударів по трьох човнах наркоторговців: загинули щонайменше 11 людей

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua