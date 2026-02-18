США назвали головну причину інтересу до Гренландії

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що інтерес США до Гренландії не пов’язаний із копалинами

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що пріоритетом адміністрації Дональда Трампа є національна безпека, а не видобуток ресурсів острова

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ключовим мотивом інтересу адміністрації Дональда Трампа до Гренландії є питання національної безпеки, а не розробка рідкісноземельних чи енергетичних ресурсів острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Bloomberg.

За словами Райта, економічні проєкти та потенційний видобуток корисних копалин не є основною метою Вашингтона, хоча можуть створювати додаткові можливості для місцевого населення.

«У нас є безліч місць, де можна видобувати рідкісноземельні метали, а також нафту й газ. Можливо, це покращить життя гренландців; наш інтерес – національна безпека», – сказав Райт.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово демонстрував зацікавленість у посиленні американського впливу на Гренландію. Після його повернення до Білого дому адміністрація вела переговори щодо можливого освоєння невикористаних ресурсів острова, однак, за словами американського міністра, ці ініціативи залишаються другорядними.

Трамп зробив рідкісноземельні метали важливою частиною своєї геополітичної стратегії. Вашингтон прагне зменшити залежність від Китаю, який залишається найбільшим постачальником критично важливих мінералів у світі. Ці ресурси застосовують у виробництві смартфонів, відновлюваної енергетики, електротранспорту та оборонних технологій.

«Рідкісноземельні елементи – це жахлива назва, бо вони є всюди; насправді вони зовсім не рідкісні. Безумовно, існують набагато привабливіші місця для їх видобутку», – додав американський міністр.

Паралельно з політичними заявами триває розвиток інфраструктурних проєктів, пов’язаних із переробкою критичних мінералів. Раніше повідомлялося, що Румунія та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу з переробки рідкісноземельних металів у Брашові. Сировину для підприємства планують видобувати, зокрема, у Гренландії.

Нагадаємо, що король Данії Фредерік здійснив візит до столиці Гренландії Нуука, де провів зустрічі з місцевою владою та відвідав низку об’єктів у межах програми офіційної поїздки.