Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану
Клуби диму здіймаються після бомбардування Ізраїлем південних передмість Бейрута
фото: Getty Images

Документ критикує напади Ірану та вимагає негайного припинення військових дій

Рада безпеки ООН прийняла проєкт резолюції, в якій засуджує напади Ірану на країни Перської затоки та Йорданію і вимагає від Тегерана негайно припинити бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Як повідомляється, 13 із 15 членів Ради безпеки ООН проголосували за резолюцію, ініційовану Радою співробітництва країн Перської затоки (GCC) та підтриману 135 іншими державами-членами ООН. Утрималися від голосування Китай та Російська Федерація.

Резолюція засуджує напади Ірану, вимагає негайного припинення військових дій і висловлює жаль з приводу того, що Тегеран націлює свої атаки на інфраструктуру, таку як порти та енергетичні об'єкти в регіоні Перської затоки.

Після голосування посол Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані виступив перед Радою, висловивши «глибоке співчуття» з приводу прийняття резолюції. «Це дуже сумний день для Ради Безпеки та міжнародної спільноти. Сьогоднішнє прийняття резолюції є серйозним ударом по авторитету Ради і залишає незгладимий слід в її історії», – сказав він.

Іранський дипломат заявив, що резолюція нібито є несправедливою до Тегерану, який є «головною жертвою очевидного акту агресії». Він стверджує, що з моменту початку операції США та Ізраїлю 28 лютого нібито загинуло понад 1348 цивільних осіб і понад 17 тис. отримали поранення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її. 

 Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.

Теги: Іран Радбез ООН

