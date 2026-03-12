Війна на Близькому Сході. Радбез ООН прийняв резолюцію, яка засуджує атаки Ірану

Документ критикує напади Ірану та вимагає негайного припинення військових дій

Рада безпеки ООН прийняла проєкт резолюції, в якій засуджує напади Ірану на країни Перської затоки та Йорданію і вимагає від Тегерана негайно припинити бойові дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Як повідомляється, 13 із 15 членів Ради безпеки ООН проголосували за резолюцію, ініційовану Радою співробітництва країн Перської затоки (GCC) та підтриману 135 іншими державами-членами ООН. Утрималися від голосування Китай та Російська Федерація.

Резолюція засуджує напади Ірану, вимагає негайного припинення військових дій і висловлює жаль з приводу того, що Тегеран націлює свої атаки на інфраструктуру, таку як порти та енергетичні об'єкти в регіоні Перської затоки.

Після голосування посол Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані виступив перед Радою, висловивши «глибоке співчуття» з приводу прийняття резолюції. «Це дуже сумний день для Ради Безпеки та міжнародної спільноти. Сьогоднішнє прийняття резолюції є серйозним ударом по авторитету Ради і залишає незгладимий слід в її історії», – сказав він.

Іранський дипломат заявив, що резолюція нібито є несправедливою до Тегерану, який є «головною жертвою очевидного акту агресії». Він стверджує, що з моменту початку операції США та Ізраїлю 28 лютого нібито загинуло понад 1348 цивільних осіб і понад 17 тис. отримали поранення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули перемогу у війні з Іраном, однак американські сили продовжуватимуть операцію, щоб завершити її.

Як повідомлялось, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.