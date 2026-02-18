Головна Світ Політика
США запровадили санкції проти посадовців Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США запровадили санкції проти посадовців Ірану
Вашингтон обмежив в’їзд іранським чиновникам через розгін демонстрацій
фото з відкритих джерел

Вашингтон ввів візові обмеження щодо представників влади та телекомунікаційної галузі

 

Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції проти іранських посадовців у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів. Відповідне рішення передбачає візові обмеження для представників влади Ірану та осіб, причетних до репресивних дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Державного департаменту США.

У Вашингтоні наголосили, що санкційна політика спрямована на тих, хто, за оцінкою американської сторони, причетний до порушень прав людини під час протестів.

Як зазначили у Держдепі, нові обмеження стосуються 18 іранських посадовців та керівників телекомунікаційної галузі, а також членів їхніх сімей. Загалом чинна санкційна політика наразі охоплює 58 осіб.

У заяві американської сторони йдеться, що під час загальнонаціональних протестів влада Ірану застосовувала насильство і репресії проти десятків тисяч мирних демонстрантів. У Вашингтоні підкреслили, що засуджують такі дії та вважають їх неприйнятними.

США також заявили про підтримку права громадян Ірану на свободу вираження поглядів і мирні протести. У Державному департаменті наголосили, що американська влада й надалі використовуватиме всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності представників іранського режиму за зловживання.

Американська сторона підкреслила, що санкції мають на меті посилити міжнародний тиск на Тегеран та обмежити можливості осіб, причетних до репресій, користуватися перевагами міжнародних поїздок.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає сценарій масштабної військової кампанії проти Ірану на тлі провалу переговорів щодо ядерної програми. У Вашингтоні обговорювали варіант координації дій з Ізраїлем, а потенційна операція може перевищити за масштабами «12-денну війну» у червні 2025 року, коли американські сили завдали ударів по підземних ядерних об’єктах Ірану.

На початку січня Білий дім обрав тактику паралельних переговорів із Тегераном та нарощування військової присутності в регіоні, однак переговорний процес, за інформацією співрозмовників видання, не продемонстрував очікуваного прогресу.

Теги: США Іран санкції

Читайте нас

