Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО

Президент: Важливо, щоб вони (американці, а можливо, й деякі європейці, – «Главком») обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють із Росією новий документ – між НАТО та державою-агресоркою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією – між НАТО і Росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все. Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами – з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть», – наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що РФ вимагатиме від НАТО юридично закріпити нерозширення Альянсу на Схід і вимагатиме скасування рішень Бухарестського саміту 2008 року.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.