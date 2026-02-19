Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
фото: depositphotos

Президент: Важливо, щоб вони (американці, а можливо, й деякі європейці, – «Главком») обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють із Росією новий документ – між НАТО та державою-агресоркою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією – між НАТО і Росією. Коли в них буде такий документ, вони зможуть обговорювати все. Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами – з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас. Можливо, ми чогось не знаємо. У будь-якому разі ми реагуватимемо на несподіванки, якщо вони будуть», – наголосив глава держави.

Раніше повідомлялося, що РФ вимагатиме від НАТО юридично закріпити нерозширення Альянсу на Схід і вимагатиме скасування рішень Бухарестського саміту 2008 року.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. 

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський НАТО переговори США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
2 лютого, 13:05
Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, трубопровідного газу – з осені 2027 року
ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу
26 сiчня, 12:14
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону
26 сiчня, 23:26
Тристоронні перемовини між Україною, США та Росією триватимуть 4–5 лютого
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
4 лютого, 18:30
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
7 лютого, 03:26
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
14 лютого, 09:18
Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів
На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС
7 лютого, 15:15
Україна розширила виробництво ударних дронів у співпраці з Німеччиною
Німеччина та Україна створили спільне підприємство з виробництва ударних БпЛА
13 лютого, 14:47

Політика

Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
Багаті куми Галущенка. Нардеп розкрив імена
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному
Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному
Президент зробив заяву про втрати росіян
Президент зробив заяву про втрати росіян
Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
Зеленський відповів, чи наказав би ліквідувати Путіна
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua