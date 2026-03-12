Орбан у ролі жертви: навіщо угорський прем'єр вигадав про українські погрози своїй родині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поширює заяви про нібито погрози його родині з боку українців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сколихнув соцмережі гучною заявою: він стверджує, що його родина отримує прямі погрози від українців. Політик навіть записав драматичний ролик, де застерігає своїх близьких від небезпеки, інформує «Главком».

Орбан оприлюднив ролик, на якому він телефонує дружині та доньці. У розмові він просить їх бути максимально обережними, бо «ситуація загострюється». За словами прем’єра, причиною стали нібито агресивні повідомлення та публікації, які він пов’язує з Україною.

Попри гучні слова, Орбан не надав жодного реального доказу: ні скриншотів, ні записів, ні офіційних скарг до поліції. В Україні та Євросоюзі вважають, що це звичайна маніпуляція.

Експерти вважають, що зараз прем'єру вигідно здаватися «жертвою», щоб згуртувати своїх виборців проти «зовнішнього ворога».

«Главком» писав, що позиції Орбана похитнулися. Напередодні парламентських виборів опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес».

Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів. Якщо враховувати всіх опитаних виборців, незалежно від того, чи визначилися вони зі своїм вибором, партія «Тиса» має підтримку на рівні 38%, тоді як «Фідес» – 30%.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.