До і після. Новий інавгураційний портрет Трампа насторожив мережу

На відміну від попереднього портрета Трампа, з його обличчя зникла усмішка

У ніч на 16 січня у Сполучених Штатах Америки опублікували новий інавгураційній портрет Дональда Трампа. Він представлений за кілька днів до інавгурації на другий президентський термін, однак кардинально відрізняється від минулого.

Так, на портреті у 2016 році Трамп усміхнений та життєрадісний. Водночас у 2024 році, після програшу виборів у 2020 році, та, ймовірно, перед розумінням того, які виклики перед ним стоять, він на портреті без усмішки та доволі серйозний.

Деякі ЗМІ вже вийшли із заголовками «Це буде важко».

У мережі користувачі одразу почали порівнювати портрети Трампа із героями фільмів. Оскільки, таку разючу різницю вже помічали і не раз.

Наприклад, Трампа порівняли із актором нашумілого серіалу «Гра в кальмара». Так, головний герой Сон Гі Хун брав участь у грі у першому сезоні та у другому. І вже за другим разом він знав, що на нього чекає, і не посміхався на фото.

Інші ж користувачі побачили схожість із героєм Генком із серіалу «Пуститися берега».

фото із соцмереж

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою, в якій підбив підсумки свого президентського терміну і попередив про погрози своїй країні та демократії. Трансляція звернення велася на YouTube-каналі Білого дому.

Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому, готуючись до завершення президентського терміну наступного тижня. У короткій прощальній промові президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень та того, як він «зміцнив НАТО».