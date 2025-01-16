До і після. Новий інавгураційний портрет Трампа насторожив мережу
На відміну від попереднього портрета Трампа, з його обличчя зникла усмішка
У ніч на 16 січня у Сполучених Штатах Америки опублікували новий інавгураційній портрет Дональда Трампа. Він представлений за кілька днів до інавгурації на другий президентський термін, однак кардинально відрізняється від минулого.
Так, на портреті у 2016 році Трамп усміхнений та життєрадісний. Водночас у 2024 році, після програшу виборів у 2020 році, та, ймовірно, перед розумінням того, які виклики перед ним стоять, він на портреті без усмішки та доволі серйозний.
Деякі ЗМІ вже вийшли із заголовками «Це буде важко».
У мережі користувачі одразу почали порівнювати портрети Трампа із героями фільмів. Оскільки, таку разючу різницю вже помічали і не раз.
Наприклад, Трампа порівняли із актором нашумілого серіалу «Гра в кальмара». Так, головний герой Сон Гі Хун брав участь у грі у першому сезоні та у другому. І вже за другим разом він знав, що на нього чекає, і не посміхався на фото.
Інші ж користувачі побачили схожість із героєм Генком із серіалу «Пуститися берега».
Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою, в якій підбив підсумки свого президентського терміну і попередив про погрози своїй країні та демократії. Трансляція звернення велася на YouTube-каналі Білого дому.
Байден виступив із прощальною промовою в Овальному кабінеті Білого дому, готуючись до завершення президентського терміну наступного тижня. У короткій прощальній промові президент США Джо Байден згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень та того, як він «зміцнив НАТО».
Коментарі — 0