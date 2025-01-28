Євросоюз і НАТО ухвалили стратегію щодо намірів Трампа на Гренландію – FT

Офіційні особи Данії, ЄС та НАТО вирішили звести публічні обговорення про Гренландію до мінімуму

Європейський Союз і Північноатлантичний альянс вирішили не коментувати тему захоплення Гренландії після того, як Данія попросила союзників утриматися від реакції на погрози американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times.

За словами офіційних осіб, стратегію Данії, спрямовану на уникнення публічної конфронтації з Трампом, було тісно координовано з Євросоюзом та НАТО.

Спочатку данські та європейські чиновники сподівалися, що коментарі президента США про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на посилення впливу на цій території. Але останніми днями вони усвідомили, що до ситуації «треба ставитися набагато серйозніше».

Наразі офіційні особи Данії, ЄС та НАТО вирішили звести публічні обговорення до мінімуму через переконання в тому, що відкритий виклик Трампу лише посилить кризу.

«Схоже, що стриманість – найбезпечніший варіант із Трампом. Сподіваюся, його увагу відверне щось інше», – сказав високопосадовець.

Раніше прем'єрка Данії Метте Фредеріксен зустрілася у Копенгагені зі своїми норвезькими та шведськими колегами, а також із президентом Фінляндії. Під час зустрічі було порушено питання про Гренландію, але союзники не випустили жодної спільної декларації. Не було також жодних зусиль щодо координації заяв НАТО чи ЄС на захист Данії, чи Гренландії.

За словами двох європейських чиновників, у Брюсселі, Данії та Фінляндії обговорюють, як ЄС може зміцнити своє партнерство з Гренландією в галузі видобутку критично важливої сировини та енергетики.

Нагадаємо, Данія витратить близько $2,1 млрд на посилення своєї військової присутності в Арктиці на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до контролю над Гренландією. Програма включає фінансування будівництва трьох нових арктичних військових кораблів, двох додаткових безпілотників дальньої дії та супутників для покращення спостереження.

Раніше президент США Дональд Трамп під час напруженої 45-хвилинної телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен знову висловив свою рішучість взяти під контроль Гренландію. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом.

До слова, Трамп неодноразово заявляв, що Канада та Гренландія мають увійти до складу США. За його словами, він також має намір повернути під контроль Штатів Панамський канал і перейменувати Мексиканську затоку на Американську.