Названо головного спонсора інавгураційної вечірки Трампа

Інавгураційна вечірка пройде в день, коли у США заборонять TikTok

Вечірка називається Power 30 Awards і відбудеться у центрі Вашингтону

TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки обраного президента США Дональда Трампа. Компанія витратить $50 тис. Про це повідомляє Politico.

Спонсорські внески варіюються від $10 тис. до $50 тис. Серед спонсорів також компанія Kalshi, яка напередодні призначила Трампа-молодшого своїм стратегічним радником, й American Conservation Coalition.

Інавгураційну вечірку Трамп вирішив провести на честь інфлюенсерів, які допомогли йому поширити свої передвиборчі меседжі.

Вечірка має офіційну назву Power 30 Awards і відбудеться у центрі Вашингтону. Там також будуть присутні радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, який виступить з основною промовою, і консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган ОʼХендлі.

Захід планують провести в неділю, 19 січня. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, китайський відеохостинг TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, коли може набути чинності федеральна заборона на додаток.

Як повідомлялося, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу долучиться до інавгураційної церемонії обраного президента США Дональда Трампа.

Як писала газета The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість своїм указом запобігти забороні роботи соціальної мережі TikTok у США. Таким чином він хоче виграти час на те, щоб узгодити угоду з продажу платформи, що належить китайській компанії ByteDance, або знайти альтернативний варіант.

Раніше стало відомо, що китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.

До слова, користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні.