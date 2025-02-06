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Держсекретарю США довелось виправдовуватись через заяви Трампа про захоплення Сектора Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Держсекретарю США довелось виправдовуватись через заяви Трампа про захоплення Сектора Гази
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
фото з відкритих джерел

«Трамп пропонував взяти на себе відповідальність за відновлення Гази, але ні про яке силове захоплення мови не йде»

Держсекретар США Марко Рубіо спробував пояснити радикальне твердження президента Трампа про те, що США мають взяти під контроль Сектор Гази. Рубіо наголосив, що Трамп лише запропонував «взяти відповідальність за реконструкцію цієї території», а жителям Гази тимчасово виселитися під час цього процесу. Про це пише CNN.

Рубіо підкреслив, що Трамп пропонував взяти на себе відповідальність за відновлення Гази, але ні про яке силове захоплення мови не йде.

«Єдине, що президент Трамп зробив дуже великодушно, на мій погляд, це запропонував Сполученим Штатам готовність втрутитися, розчистити сміття, очистити місце від усіх руйнувань, які є на території Гази, очистити її від усіх цих боєприпасів, що не вибухнули», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що висловлювання Трампа не були задумані як ворожий крок. Водночас він не прокоментував, чи дозволять палестинцям повернутися до Гази в разі переселення. Противники плану в США та за кордоном стверджують, що це буде рівнозначно етнічній чистці.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

До слова, п'ять міністрів закордонних справ арабських країн і високопоставлений палестинський чиновник надіслали спільного листа держсекретарю США Марко Рубіо, в якому виступають проти планів переселення палестинців із Гази, як це було запропоновано президентом Дональдом Трампом наприкінці січня.

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Теги: Сектор Гази Марко Рубіо Дональд Трамп США війна

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