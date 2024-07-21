Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Дональд Трамп прокоментував рішення Байдена вийти з передвиборчої гонки
фото: Reuters

Трамп описав Байдена як найгіршого президента в історії Америки

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на вихід чинного президента Джо Байдена із виборчих перегонів. Про це пише CNN.

У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як найгіршого президента в історії Америки.

Попри те, що незрозуміло, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп заявив, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Раніше видання Axios повідомило, що на тлі постійного тиску з боку друзів та лідерів Демократичної партії президент США Джо Байден, ймовірно, вийде з президентських перегонів вже цими вихідними. У виданні відзначили, що наразі Байден перебуває на самоізоляції, оскільки в нього виявили коронавірус. А втім, він вже змирився зі зростаючим тиском, поганими результатами опитувань та необґрунтованою перевіркою, що унеможливлює продовження його кампанії, кажуть нам демократи.

Як раніше повідомлялося, у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден вибори у США США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радники представили свою стратегію Трампу, і колишній президент відповів схвально
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
25 червня, 13:15
Трамп швидко перевершив Байдена за кількістю підписників і вподобань у TikTok
Байден зустрічався з TikTok-блогерами, які мали допомогти йому перемогти у виборах
5 липня, 14:55
Президенту США Джо Байдену надійшов лист із закликом припинити участь у виборах
Понад 160 бізнесменів та донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів
5 липня, 22:27
Ударні боєприпаси розширеної дальності є одним зі спроб Пентагону створити недорогі снаряди повітряного базування
США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week
12 липня, 20:09
Джо Байден планує надалі брати участь у президентських перегонах
Вибори у США: Байден ухвалив остаточне рішення
12 липня, 06:50
Чоловік, який напав на Трампа, був у школі спокійним та непримітним
«Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа
15 липня, 07:42
Нардеп: Вимога Трампа щодо норми трат на НАТО у розмірі 2% від ВВП, виконання якої він вимагав від інших країн, є абсолютно справедливою
Несподівана допомога. Нардеп побачив, як суперечки Трампа і НАТО грають на руку Україні
15 липня, 13:59
Секретна служба та кампанія Трампа були попереджені про загрозу можливого замаху
Іран хотів організувати замах на Трампа – CNN
16 липня, 23:00
Роберт Менендес неодноразово підтримував Україну
Американський сенатор, який підтримував Україну, іде у відставку через звинувачення у корупції
18 липня, 13:30

Політика

Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Байден оголосив про вихід із президентських перегонів
Ексрадник Трампа заявив, що той «не має гадки, як завершити війну в Україні»
Ексрадник Трампа заявив, що той «не має гадки, як завершити війну в Україні»
Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
Трамп розповів, яку записку отримав від Сі Цзіньпіна після замаху
Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів
Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів
Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика
Замах на Трампа: лікар оцінив тяжкість травми політика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
16K
Прогноз магнітних бур на 21-23 липня: якою буде сонячна активність
16K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
15K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
8911
Втрати ворога станом на 21 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Сьогодні, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua