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Орбан після поїздки до Путіна анонсував ще низку «несподіваних зустрічей»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Орбан після поїздки до Путіна анонсував ще низку «несподіваних зустрічей»
Орбан дар інтерв'ю у літаку дорогою з Москви
фото з відкритих джерел

Угорський прем’єр відповів на критику через приязні відносини з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

«Я проведу кілька зустрічей наступного тижня, які будуть такими ж несподіваними і все ще під дуже сильним контролем. Тільки коли я приїду, всі здивуються, що я все-таки там», – заінтригував глава угорського уряду.

Він також відповів на критику через приязні відносини з Путіним.

«Так, мене критикують, що я друг Путіна, але, на секунду, я друг угорців. Я друг миру. Це дуже важливо. Я друг миру. Причина, чому я веду переговори з Путіним, – тому що я шукаю найкоротший і швидкий шлях, як зупинити цю війну і досягти миру».

Орбан нагадав, що перед візитом до Москви завітав до Києва.

«Та зустріч готувалася абсолютно таємно. ... А потім, коли це завершилося, тоді я почав організовувати зустріч з Путіним. Ви можете собі уявити організацію цієї зустрічі через два дні? А ти робив це на трасі, повертаючись з Києва до Будапешта? Ні, я надіслав секретне повідомлення міністру закордонних справ, щоб він щось організував. Тому що ви знаєте, телекомунікації повністю знаходяться під наглядом інших «великих хлопців», – розповів Орбан.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

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Теги: міністр путін Віктор Орбан президент переговори

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