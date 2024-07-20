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Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп після розмови з Зеленським пообіцяв покласти край війні в Україні
Трамп назвав розмову із Зеленським «дуже хорошою»
фото: Reuters

Трамп заявив, що як наступний президент Сполучених Штатів, принесе мир у світ і покладе край війні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні. Про це пише CNN.

«У нас із президентом України Зеленським сьогодні була дуже хороша телефонна розмова. Він привітав мене з дуже успішним проведенням Національного з'їзду Республіканської партії і з тим, що я став республіканським кандидатом у президенти Сполучених Штатів», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Також, за словами колишнього президента США, Зеленський засудив «огидний» замах на його життя минулої суботи.

«Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей», – зазначив Трамп, звертаючись до американської аудиторії.

Він заявив, що «обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству й прокладе шлях до процвітання».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, він домовився із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Як повідомлялося, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії кандидат у президенти США Дональд Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

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