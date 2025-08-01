Трамп розкрив кількість втрат Путіна на полі бою

Трамп:Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її

Дональд Трамп назвав втрати Росії та України: заявив, що війна «непотрібна»

Президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості. Про це повідомляє «Главком».

«Мені щойно повідомили, що майже 20 тис. російських солдатів загинули цього місяця [ймовірно, мається на увазі липень] у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів», – заявив Трамп. «Це багато непотрібних смертей!».

скріншот

Він також додав: «Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила близько 8 тис солдатів, і це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти».

Трамп назвав цю війну «війною Байдена», підкресливши, що її не повинно було бути. «Я тут, щоб подивитися, чи зможу я зупинити її!», – завершив він.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вирушив на Валаам після того, як президент США Дональд Трамп виставив йому жорсткий ультиматум щодо України і пригрозив вирізати Росію з нафтового ринку Індії, куди йде майже половина експорту нафти країни-агресорки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Під час поїздки на Валлам у супроводі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російський диктатор відвідав Спасо-Преображенський Валаамський ставропігійний чоловічий монастир.