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Путін відповів на ультиматум Трампа обстрілом Києва: реакція західної преси

glavcom.ua
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Жоден з міжнародних коментаторів не закликає до пом’якшення політики Заходу щодо Москви
колаж: glavcom.ua

Обстріл Києва 31 липня викликав жорстку реакцію Заходу

Міжнародні партнери України різко засудили ракетно-дронову атаку на Київ у ніч на 31 липня, внаслідок якої загинуло 31 цивільних і ще 159 поранені.

З відповідними заявами виступили представники Фінляндії, Естонії, Нідерландів, Франції, Литви. За оцінкою МЗС Франції, ці обстріли свідчать про «цілеспрямовану стратегію РФ на військову ескалацію з метою залякування українського населення».

Прокоментував удар по Києву і Президент США Дональд Трамп, назвавши дії Росії «огидними» і пов’язавши їх зі своїми намірами ввести додаткові санкції.

Донька спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога – Меган Моббс – заявила, що масований обстріл Києва 31 липня став відповіддю російського диктатора Путіна на ультиматум Президента Трампа.

Події ночі активно обговорюються у світовій пресі.

The Washington Post зазначає, що «жорстокий нічний обстріл Києва…, який уразив житлові будинки, став останнім у невпинній хвилі російського насильства проти українських міст».
ABC News наголошує, що серед загиблих був 6-річний хлопчик.

France 24 називає атаку «показовими вбивствами».

ABC News також наводить слова Президента Володимира Зеленського, який назвав атаку дуже підлою та спеціально розрахованою на перевантаження системи ППО.

Reuters повідомляє, що «Росія, яка заперечує навмисні напади на цивільне населення під час війни, в останні місяці посилила авіаудари по українських містах і селах, розташованих далеко від лінії фронту».

The New York Times звертає увагу, що напад стався невдовзі після того, як Президент Дональд Трамп пригрозив новими санкціями проти Москви, якщо кровопролиття не припиниться.

Агенція AP висловлює занепокоєння, що «російська армія прискорює свої зусилля щодо прориву передової лінії оборони України та посилює бомбардування українських міст. Водночас існує невизначеність щодо того, скільки додаткової зброї можуть надати Україні західні партнери та як швидко».

Ці повідомлення засвідчують, що Україна продовжує перебувати в полі зору міжнародної спільноти. Ознак «втоми від України» на Заході не спостерігається, а сприйняття ситуації є цілком адекватним.

Спроби РФ виправдати удари по українських містах нібито наявністю військових об'єктів, зокрема підприємств ВПК, не сприймаються. Навпаки, простежується зв’язок між ескалацією обстрілів і скороченням строків ультиматуму Вашингтона Кремлю, що лише погіршує позиції Росії.

Жоден з міжнародних коментаторів не закликає до пом’якшення політики Заходу щодо Москви. Навпаки, дедалі частіше лунають заклики посилити підтримку України, зокрема у військовій сфері.

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Джерело
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Теги: росія Дональд Трамп обстріл бомбардування Україна

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