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Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
Путін відвідав Смоленський скит
фото:пресслужба російського диктатора

Путін та Лукашенко відвідали Смоленський скит

Диктатор РФ Володимир Путін вирушив на Валаам після того, як президент США Дональд Трамп виставив йому жорсткий ультиматум щодо Україн  і пригрозив вирізати Росію з нафтового ринку Індії, куди йде майже половина експорту нафти країни-агресорки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Під час поїздки на Валлам у супроводі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російський диктатор відвідав Спасо-Преображенський Валаамський ставропігійний чоловічий монастир.

Путін та Лукашенко відвідали Смоленський скит, а також взяли участь у молебні у церкві Смоленської ікони Божої Матері. На поширених пресслужбою Кремля кадрах диктатори РФ і Білорусі в оточенні служителів РПЦ зі свічками в руках.

Після молебню Путін та Лукашенко провели переговори, зазначає Кремль.

Путін та Лукашенко разом помолилися
Путін та Лукашенко разом помолилися

Візит Путіна до Валаама відбувся наступного дня після того, як стало відомо, що державні НПЗ Індії стали відмовлятися від закупівель російської нафти через загрозу «штрафних» тарифів США, яку озвучив Трамп.

З 1 серпня він ввів для Індії мита у розмірі 25%. А на 8 серпня встановив крайній термін ультиматуму Путіну, після якого пообіцяв обкласти 100-відсотковим тарифом країни, які закуповують енергоносії в РФ і забезпечують військову машину Кремля.

«Відносини між Індією та Росією мене зовсім не цікавлять, – написав Трамп у четвер у соціальній мережі Truth Social. – Нехай їхні економіки, що вмирають, руйнуються разом, мені все одно».

До слова, всі втрати російської терористичної армії на війні в Україні не були марними. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Диктатор Путін зазначив, що на батьківщині «зобов'язані» солдатам, які віддали своє життя на полі бою.

Раніше диктатор Володимир Путін заявив, що Російська Федерація виготовила перший серійний «Орєшнік». 

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Теги: путін Дональд Трамп диктатор втрати переговори

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