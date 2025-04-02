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Іран поскаржився в ООН на погрози Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран поскаржився в ООН на погрози Трампа
Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані зробив заяву про погрози Трампа
фото з відкритих джерел

Іран застеріг від «будь-якого військового авантюризму»

Іран поскаржився до Ради Безпеки ООН на «безрозсудні та войовничі» погрози президента США Дональда Трампа, назвавши їх «кричущим порушенням міжнародного права» та основоположного Статуту ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«(Іран, – «Главком») рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їх маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів», – написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані у листі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у заяві 30 березня відкинув можливість прямих переговорів з Вашингтоном щодо ядерної програми країни. За його словами, Тегеран відповів на лист Трампа щодо потенційної угоди і висловив готовність до діалогу, але лише через посередників. Пезешкіан підкреслив, що подальший переговорний процес залежатиме від позиції США.

Також повідомлялося, що США почали переміщення своїх військових літаків до регіону Близького Сходу. Пентагон не повідомив про те, які саме літаки перекидають та де вони розміщуватимуться, але деталі надає Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

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Теги: Іран ООН Дональд Трамп

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