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Трамп розповів про повноваження Маска

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розповів про повноваження Маска
Ілон Маск повинен скоротити склад уряду США
фото з відкритих джерел

За словами президента Сполучених Штатів, мільярдер має доступ до звільнення людей, яких він і адміністрація вважають «поганими»

Ілон Маск, який керує Департаментом ефективності державного управління, не може нічого робити без схвалення адміністрації президента США. Про це заявив Дональд Трамп, повідомляє CNN.

«Ілон не може і не буде нічого робити без нашого схвалення. І ми дамо йому дозвіл там, де це доречно. Там, де це недоречно, ми цього робити не будемо», – підкреслив Трамп.

Також президент прокоментував чутки про те, що Департаментом ефективності державного управління (DOGE), яким керує Маск, має повний доступ до системи державних платежів. За словами Трампа, Ілон Маск має доступ тільки до звільнення людей, яких він і адміністрація вважають «поганими».

«У нього є доступ тільки до того, щоб звільняти людей, яких він вважає поганими, якщо ми з ним згодні, і тільки якщо ми з ним згодні. Він дуже талановитий хлопець із погляду управління і витрат, і ми доручили йому подивитися, що він може зробити з певними групами і певними цифрами», – розповів американський лідер.

Президент США уточнив, що Маск має скоротити склад уряду, але якщо є конфлікт інтересів, то бізнесмена «не підпустять і близько».

«У нього хороший, природний інстинкт. У нього є команда дуже талановитих людей. Ми намагаємося скоротити уряд, і він, ймовірно, може скоротити його так само добре, як і всі інші», – розповів Трамп.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Також відомо, що Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

До слова, американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

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Теги: Ілон Маск США уряд Дональд Трамп

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