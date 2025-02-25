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Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Департамент Маска з державної ефективності починають покидати працівники
Раніше Маск вимагав від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу: якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити
фото: Shutterstock

Багато з тих, кого Маск залучив для допомоги в скороченні федерального уряду, були лише політичними ідеологами без навичок

21 державний службовець подав у відставку з Департаменту державної ефективності (DOGE) Ілона Маска, відмовляючись ліквідовувати критично важливі державні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

Співробітники також попередили, що багато з тих, кого Маск залучив для допомоги в скороченні федерального уряду за адміністрації президента Дональда Трампа, були політичними ідеологами, які не мали необхідних навичок і досвіду для виконання завдання, що стояло перед ними.

Нагадаємо, Маск вимагав від федеральних службовців США звітувати про виконану роботу до вечора 24 лютого. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть звільнити.

Однак Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівникам федеральних агентств, що ті можуть ігнорувати публічний наказ очільника Департаменту урядової ефективності (DOGE), мільярдера Ілона Маска про звільнення працівників, які не надішлють стислий звіт про свою роботу за минулий тиждень.

Інше джерело розповіло, що офіс розглядає варіант щотижневих звітів для урядових департаментів, але відомство поки не знає, що робити з електронними листами співробітників, які вже відповіли на перший лист, ініційований Маском, і наразі не планує їх аналізувати.

Напередодні «Главком» повідомляв, що адміністрація Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Тисячі людей вже втратили роботу. На тлі політичних скандалів Трампа Америку сколихнула хвиля протестів

Раніше лідер США доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена. Трамп запевняв, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». 

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Теги: наказ звільнення Ілон Маск США

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