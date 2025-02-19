Трамп хоче позбутися всіх «прокурорів Байдена»

Трамп знову говорить про «золотий вік» та обіцяє справедливу систему правосуддя

На думку Трампа, Міністерство юстиції є «надто політизованим»

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена.

Трамп стверджує, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». У своїй соцмережі Truth він, у притаманній йому манері, написав: «Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя – і це починається сьогодні!».

Як повідомляє The Hill, наразі у США діють 93 прокурори, кожен з них відповідає за певний судовий округ. Заміна президентом федеральних прокурорів є звичайною практикою після того, як нова адміністрація приступила до роботи, зауважує видання. Декілька прокурорів вже подали у відставку самі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп влаштував цілу низку звільнень та скорочень одразу після своєї інавгурації. Зокрема, у відставку відправили генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна, – причому це сталося на тлі критики посадовцем рішення адміністрації Трампа ліквідувати USAID.

Також «Главком» писав, що чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних. Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який і очолив DOGE.

Раніше стало відомо , що у Штатах напередодні відбулися перші масові протести проти політики Трампа. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці по всій країні.