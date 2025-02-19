Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп хоче позбутися всіх «прокурорів Байдена»

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хоче позбутися всіх «прокурорів Байдена»
Трамп знову говорить про «золотий вік» та обіцяє справедливу систему правосуддя
фото: BBC

На думку Трампа, Міністерство юстиції є «надто політизованим»

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству юстиції звільнити всіх прокурорів, які залишилися з часів президентства його попередника Джо Байдена.  

Трамп стверджує, що Мінюст є «політизованим як ніколи раніше». У своїй соцмережі Truth він, у притаманній йому манері, написав: «Золотий вік Америки повинен мати справедливу систему правосуддя – і це починається сьогодні!».

Як повідомляє The Hill, наразі у США діють 93 прокурори, кожен з них відповідає за певний судовий округ. Заміна президентом федеральних прокурорів є звичайною практикою після того, як нова адміністрація приступила до роботи, зауважує видання. Декілька прокурорів вже подали у відставку самі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп влаштував цілу низку звільнень та скорочень одразу після своєї інавгурації. Зокрема, у відставку відправили генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна, – причому це сталося на тлі критики посадовцем рішення адміністрації Трампа ліквідувати USAID.  

Також «Главком» писав, що чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних. Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який і очолив DOGE.  

Раніше стало відомо , що у Штатах напередодні відбулися перші масові протести проти політики Трампа. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці по всій країні.

Теги: США Дональд Трамп звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Решта зі сказаного Трампом про світ – це анонс поки що керованого хаосу
Чого чекати світу від нової політики Трампа?
22 сiчня, 10:30
Трамп вкотре заявив про переговори з Україною і РФ окремо
У переговорах про мир беруть участь всі: Трамп, Келлог, Путін ... Але тільки не Україна
3 лютого, 17:08
Глава США назвав Саудівську Аравію відповідальною за продовження війни в Україні
Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту
23 сiчня, 18:53
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
29 сiчня, 10:07
У зверненні вказується, що нібито «готується штурм храму», через що можуть постраждати діти, жінки
«Словом Божим підтирають дупи». На Буковині Московська церква поскаржилася уряду США на ПЦУ
31 сiчня, 03:31
Офіційні особи заявили, що внаслідок катастрофи ніхто не вижив
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці
31 сiчня, 08:08
Президент США Дональд Трамп виступає перед журналістами у маєтку Мар-а-Лаго
«Це був би гарний жест»: Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні
Сьогодні, 00:13
Трамп має переговорні плани із лідерами Росії та Китаю
Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном
14 лютого, 08:43
У Німеччині чекають заяв від віцепрезидента США
Німеччину чекає «жорстка заява» від віцепрезидента США – Bild
14 лютого, 14:02

Політика

Експрезидента Бразилії офіційно звинувачено у спробі отруїти конкурента
Експрезидента Бразилії офіційно звинувачено у спробі отруїти конкурента
Путін намагається «переграти» Трампа у процесі перемовин – The Economist
Путін намагається «переграти» Трампа у процесі перемовин – The Economist
Трамп хоче позбутися всіх «прокурорів Байдена»
Трамп хоче позбутися всіх «прокурорів Байдена»
Британія розглядає можливість «закриття» неба над Україною після завершення війни
Британія розглядає можливість «закриття» неба над Україною після завершення війни
Кремль не відмовився від своїх цілей: аналітики ISW проаналізували сигнали Путіна
Кремль не відмовився від своїх цілей: аналітики ISW проаналізували сигнали Путіна
США не скасовуватимуть санкції проти Росії до мирної угоди з Україною
США не скасовуватимуть санкції проти Росії до мирної угоди з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
24K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
19K
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
15K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
13K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua