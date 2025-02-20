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Росіяни прагнуть добитись поступок з боку США через конкретних осіб: аналіз ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни прагнуть добитись поступок з боку США через конкретних осіб: аналіз ISW
Російська делегація в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія)
фото: МЗС Росії

Диктатор Путін підбирає конкретних осіб для перемовин з американською та українською сторонами

Російський диктатор Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була найбільш ефективною з конкретними особами, ймовірно, намагаючись добитися від США максимальних поступок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків ISW.

Зазначається, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін призначить російського дипломата, після того, як буде призначено американського.

Російські ЗМІ повідомляли, що слідом за США, які першими обрали свою делегацію на двосторонні переговори в Саудівській Аравії, Росія спробувала «підібрати відповідних» партнерів для кожного з обраних американських чиновників.

У звіті йдеться, що призначення гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва до складу делегації було здебільшого відповіддю на вимоги США, щоб Росія призначила когось, хто «зрозуміє» Сполучені Штати.

«Схоже, що Кремль намагається підштовхнути Сполучені Штати прийняти економічні та дипломатичні умови, не пов’язані з війною в Україні, можливо, в обмін на поступки України та Заходу, пов’язані з війною», – йдеться у звіті ISW.

Інше джерело, близьке до Кремля, повідомило, що Путін може призначити свого помічника Володимира Мединського до складу російської переговорної делегації, якщо українські представники приєднаються до майбутніх переговорів.

Тому що, Мединський брав участь у російсько-українських переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Інше джерело стверджує, що Кремлю немає необхідності включати Мединського до складу російської делегації, поки переговори залишаються двосторонніми між США та Росією.

«Російська делегація в Саудівській Аравії наполягала на тому, щоб Сполучені Штати погодилися, щоб обидві країни повністю відновили роботу своїх дипломатичних представництв в іншій країні та повернули російську дипломатичну власність у Сполучених Штатах, яку влада США раніше конфіскувала за звинуваченнями у використанні в розвідувальних цілях», – пишуть аналітики.

Раніше аналітики ISW стверджували, співробітники американської розвідки твердять, що Путін не планує виводити війська з України або відводити особовий склад чи техніку від західних кордонів Росії.

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Теги: США переговори путін росія

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