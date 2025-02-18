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Спадкоємний принц Саудівської Аравії поінформує Зеленського про переговори США та РФ – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спадкоємний принц Саудівської Аравії поінформує Зеленського про переговори США та РФ – Bloomberg
Зеленський зустрінеться з Мухаммадом бін Салманом аль Саудом 10 березня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Спадкоємний принц хотів, аби український лідер долучився до зустрічі між російськими та американськими посадовцями

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд планує проінформувати президента України Володимира Зеленського про роль Ер-Ріяда в переговорах між російською та американською делегаціями, а також про свої бесіди з офіційними особами Росії та Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, спадкоємний принц хотів, щоб президент України взяв участь у сьогоднішній зустрічі між російськими та американськими посадовцями. Водночас представники США та Росії нібито наполягали на зустрічі без української сторони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вирішив перенести візит у Саудівську Аравію. Як повідомлялося, американська делегація після перемовин затримається в Ер-Ріяді, водночас російська сторона повернеться у Москву.

«Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії – «Главком»), хто буде їхати. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію», – зазначив Зеленський.

За словами президента, його візит перенесено на 10 березня.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія США росія переговори

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