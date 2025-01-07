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Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним до інавгурації
фото з відкритих джерел

Трамп заявив про ризики ескалації війни в Україні та розкритикував роботу Джо Байдена стосовно переговорів

У вівторок, 7 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись Про це Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго, пише CNN.

За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз «набагато складніша». Трамп також заявив про ризики ескалації та розкритикував роботу Джо Байдена стосовно переговорів.

Щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп запевнив, що не буде зустрічатись з ним до інавгурації.

«Я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним робити це до 20 числа. Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було», – заявив обраний президент США.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що війну Росії проти України вдасться завершити за шість місяців. Про це він сказав 7 січня під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго з нагоди затвердження Конгресом його перемоги на виборах.

До слова, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

Також Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. 

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Теги: росіяни путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Офіс президента диктатор США окупанти росія війна

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