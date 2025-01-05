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Зеленський відповів, чи погодиться на переговори з Трампом і Путіним утрьох

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський відповів, чи погодиться на переговори з Трампом і Путіним утрьох
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
скриншот відео

Глава держави впевнений, що Трамп разом із Європою може запропонувати сильні гарантії безпеки України

Президент Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Про це глава української держави заявив у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Інтерв’юер запитав, чи зможе український президент зустрітися у січні з Трампом та Путіним, щоб підписати договір про мир із гарантіями безпеки, але без НАТО. Зеленський відповів, що спочатку він хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.

«Спершу ми з ним домовляємося, як ми можемо зупинити війну, зупинити Путіна. Нам важливо сісти з ним… Для нас важливо, щоб і Європа мала голос», – наголосив президент, додавши, що «Європа підтримуватиме позицію України».

Він висловив упевненість, що Трамп разом із Європою може запропонувати сильні гарантії безпеки України.

«А потім розмова з росіянами. Тільки так, а не просто, що ми одразу сіли втрьох», – додав Зеленський.

Також він заявив, що «як тільки Трамп піде на зупинку вогню без серйозних гарантій безпеки для України, це буде пас Путіну, тому що в голові Путіна – посварити мене з Трампом».

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін переговори

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