Зеленський відповів, чи погодиться на переговори з Трампом і Путіним утрьох

Глава держави впевнений, що Трамп разом із Європою може запропонувати сильні гарантії безпеки України

Президент Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Про це глава української держави заявив у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Інтерв’юер запитав, чи зможе український президент зустрітися у січні з Трампом та Путіним, щоб підписати договір про мир із гарантіями безпеки, але без НАТО. Зеленський відповів, що спочатку він хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.

«Спершу ми з ним домовляємося, як ми можемо зупинити війну, зупинити Путіна. Нам важливо сісти з ним… Для нас важливо, щоб і Європа мала голос», – наголосив президент, додавши, що «Європа підтримуватиме позицію України».

Він висловив упевненість, що Трамп разом із Європою може запропонувати сильні гарантії безпеки України.

«А потім розмова з росіянами. Тільки так, а не просто, що ми одразу сіли втрьох», – додав Зеленський.

Також він заявив, що «як тільки Трамп піде на зупинку вогню без серйозних гарантій безпеки для України, це буде пас Путіну, тому що в голові Путіна – посварити мене з Трампом».

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина».

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».