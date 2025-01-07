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Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року
Ситуація на фронті 7 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 48 авіаударів (57 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 837 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час тривають два бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав. В той же час скинув 12 авіабомб на Сіверськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок, всі атаки були зупинені. Некерованими авіаційними ракетами ворог атакував Ступочки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька. На даний час продовжуються одне боєзіткнення. Противник завдав авіаційних ударів КАБами в районах Катеринівки, Торецька, Олександра-Калинового та Олександра-Шультиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог 40 разів намагався прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Дотепер триває 10 боєзіткнень. Авіаударів на напрямку зазнали Олександропіль, Тарасівка та Гродівка. Противник зазнає значних втрат – на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 375 окупантів, 185 з них – безповоротно.

На Курахівському напрямку

Ворог 25 разів атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються. В районі Андріївки ворог скинув дві КАБ.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Два боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка та Костянтинопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники один раз безрезультатно атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, українські захисники відбили 44 ворожих атаки, ще 42 боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року фото 10
мапа: deepstate

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 108-ої окремої бригади територіальної оборони та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1049-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти армія Генштаб автомобіль війна росія росіяни ворог наступ Покровськ Курахове Куп'янськ Донеччина Луганщина Курщина ЗСУ

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