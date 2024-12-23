Атака дронів на Київщину: фото наслідків

В одному з районів Київщини пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби та гаражне приміщення

Сьогодні, 23 грудня, Росія завдала чергових ударів по Київській області «Шахедами». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби, гаражне приміщення, в іншому – лінії електропередач.

Постраждалих серед населення немає.

За даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Нагадаємо, ворог із 10:00 22 грудня по 09:00 23 грудня атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Ще 25 БпЛА були локаційно втрачені через активну протидію Сил оборони (без негативних наслідків).