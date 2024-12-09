Оточення Торецька та події в Сирії: головне за ніч

РФ не змогла захистити режим диктатора Башара Асада у Сирії через величезні втрати

Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви

Окупанти просуваються в Донецькій області та хочуть оточити Торецьк, у Тбілісі повісили на ялинці прапор України, США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії, а РНБО попереджає про нову масовану ракетну атаку на Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 9 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Ситуація на фронті

Російські загарбники знову мають успіхи на Донеччині. Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

Крім того, окупанти намагаються оточити Торецьк. Вони заходять у місто невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

Ворог використовує всі доступні види зброї, зокрема артилерію та кориговані авіаційні бомби (КАБи), незважаючи на ризик для власних бійців.

Загроза нового ракетного удару

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони попередили, що російські окупанти не змінюють свою тактику і продовжують готувати ресурси для нових обстрілів України.

Зокрема є інформація, що росіяни підготували ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації.

Події в Сирії

США завдали авіаударів по цілях терористичної організації Ісламська держава в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Байден зазначив, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким способом, щоб відновити свої можливості. Байден також назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість.

Також він додав, що РФ не змогла захистити режим диктатора Башара Асада у Сирії через величезні втрати, яких росіянам завдають українські військові.

У ISW вважають, що крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви.

Більше того, сирійські повстанці випустили засуджених із однієї з найбільших в'язниць Дамаска.

Прапор України на ялинці у Тбілісі

У центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму.

Роботи зі встановлення ялинки розпочалися в ніч на неділю, коли площа перед парламентом була вільною від демонстрантів. Однак увечері 8 грудня активісти повернулися, змусивши робітників припинити оздоблення.

Верхня частина ялинки залишилася прикрашеною штучними гілками, тоді як нижня перетворилася на символічний майданчик протесту. Каркас дерева прикрасили прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями журналістів, які постраждали під час розгонів мітингів або зазнали нападів з боку силовиків і провокаторів.