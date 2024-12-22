Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО

Карпентер також зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз

Карпентер заявив, що наразі досягти членства в НАТО буде важко, бо в Україні триває гаряча фаза війни

Членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій. П'ята стаття НАТО стала б для України найвищою гарантією безпеки. Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер під час телемарафону.

«Я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. 5 стаття – найнадійніша форма гарантій, яку можуть мати держави. Отримати її – життєво важливо для України», – наголосив Карпентер.

Однак він зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні триває гаряча фаза війни.

«Отже, як я це бачу: коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України», – наголосив він.

Також він зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз.

«Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме миротворчу місію в Україні як гарантію безпеки. Тож, як на мене, наявність кількох країн ЄС, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс», – наголосив радник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін виконає прохання новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни. Таку думку в інтерв'ю «24 каналу» висловив ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Раніше Болтон заявляв, що після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко.