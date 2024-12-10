Покровськ буде відключено від газопостачання: названа дата

Розподіл природного газу у Покровську призупиняється у звʼязку з загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням РФ

Із 12 грудня у Покровську Донецької області через постійні обстріли російських окупантів буде припинено газопостачання до будинків. Про це повідомив «Донецькоблгаз».

Зазначається, що у звʼязку з загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, з 12.12.2024 призупиняється розподіл природного газу у місті Покровськ

«Впродовж останніх місяців фахівці АТ «Донецькоблгаз», незважаючи на обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами. Нині через значні пошкодження газопроводів та постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам – неможливі», – йдеться у повідомленні.

За можливості газопостачальна компанія просить абонентів міста Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просять перекрити запірний пристрій на газопроводі – вводі до будинку.

Варто нагадати, що на Донеччині заїхати зараз у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, хоча там ще залишилися місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він пояснив, що ворог там обстрілює всі під’їзні шляхи і, на жаль, у ворога є просування, тому «заїхати зараз в ці населені пункти майже неможливо».

Раніше повідомлялося, що 13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація. Як йдеться у повідомленні, на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення затвердили рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

Також повідомлялося, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк. Він підтвердив інформацію про те, що в Покровську більше немає лікарні, бо її вивезли. Наразі у місті є невеличкий стабпункт для цивільних, там працює терапевт. Однак отримати фахову медичну допомогу в місті неможливо.