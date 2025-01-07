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«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я можу зрозуміти почуття Росії» – Трамп про бажання України вступити до НАТО
Майбутній американський президент поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: скриншот відео

«Я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив»

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Джо Байден нібито порушив певну «угоду» про відмову приймати Україну в НАТО, і «може зрозуміти почуття» Росії у звʼязку з цим. Про це Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня.

Майбутній американський президент поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була «значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років».

«І десь у цей час Байден сказав: «Ні, вони (українці – «Главком» ) повинні мати можливість приєднатися до НАТО». Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання», – додав Трамп.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: «Я вважаю, що це завжди було зрозуміло».

«Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: «Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО», – заявив він.

Нагадаємо, якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента. Глава держави підкреслив, що вірить у силу Трампа та його спроможність зробити Україну сильнішою.

Також Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. 

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Теги: Дональд Трамп українці президент відео війна

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