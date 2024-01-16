Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові: що це означає

Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Про це інформує CNN.

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Видання зазначає, що Трамп отримує найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

«Це знаменує собою дострокову перемогу в його боротьбі за номінацію від своєї партії», – пише видання.

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Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

Кокуси – більш традиційна та неформальна процедура. Вони проходять у формі зборів членів конкретної партії у певний день та час, учасники яких висловлюють свої переваги щодо кандидатів у президенти США та обирають делегатів на партійні з'їзди. Такі збори зазвичай проводять увечері, після завершення робочого дня у громадських місцях – це можуть бути бібліотеки, школи тощо. або приватних будинках. Після обговорення кандидатур від партії учасники кокусу голосують своїх фаворитів: виборці-члени Демократичної партії нерідко роблять це відкрито, але в республіканських кокусах кандидатів частіше визначають таємним голосуванням.

Серед штатів, у яких проходять кокуси – Айова, Невада, Колорадо, Північна Дакота, Вайомінг та Мен.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.

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Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа.