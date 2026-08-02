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Венесуела вже частина США? Трамп оприлюднив провокаційне фото

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Венесуела вже частина США? Трамп оприлюднив провокаційне фото
Трамп опублікував картку із зображенням Венесуели в кольорах прапора США
Фото: Forbes

Публікація з'явилася без жодного слова підпису. У соцмережах вже сперечаються, чи це натяк, чи чергова провокація

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, на якому Венесуела представлена як «51-й штат» Сполучених Штатів. Про це пише «Главком» .

На картинці територія країни зафарбована у кольори американського прапора, а над нею розміщено напис «51st State» («51-й штат»). Будь-яких пояснень чи коментарів до публікації президент США не додав.

Трамп опублікував фото із зображенням Венесуели в кольорах прапора США
Трамп опублікував фото із зображенням Венесуели в кольорах прапора США
фото: скрин сторінки Truth Social

Публікація з'явилася після заяв Трампа, зроблених напередодні. За інформацією американських та міжнародних ЗМІ, він повідомив, що «серйозно розглядає» можливість перетворення Венесуели на 51-й штат США. Саме після цих висловлювань у Truth Social було оприлюднено зображення з картою Венесуели, стилізованою під американський прапор.

Публікація швидко привернула увагу міжнародних медіа, оскільки стала продовженням заяв американського президента щодо майбутнього Венесуели. У матеріалах інформаційних агентств зазначається, що зображення також поширювали офіційні урядові акаунти США.

Зазначимо, що Дональд Трамп неодноразово робив схожі заяви і щодо інших територій, зокрема Канади, використовуючи вислів про «51-й штат».

Чи можливо це юридично

Теоретично Конституція США дозволяє приймати нові штати, але для цього потрібне рішення Конгресу США та відповідні правові процедури. Приєднання незалежної держави, такої як Венесуела, без її згоди суперечило б нормам міжнародного права, а жодного офіційного процесу щодо такого кроку не розпочато.

Вплив США на політику Венесуели

Нагадаємо, що США протягом довгого часу тиснули на режим Ніколаса Мадуро. Так, під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп запровадив політику «максимального тиску» – США посилили санкції проти венесуельської влади, обмежили доступ до фінансових ресурсів і підтримали опозиційного політика Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом у 2019 році.

А от у 2026 році адміністрація Трампа перейшла вже до жорсткіших дій: після американської операції, під час якої було усунуто Ніколаса Мадуро, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну як тимчасова лідерка. США заявили, що їхня мета – домогтися політичного переходу та створити умови для майбутніх виборів, однак частина опозиції та міжнародних спостерігачів поставили під сумнів незалежність такого процесу.

Після зміни влади Вашингтон почав відігравати значну роль у переговорах між венесуельською владою та опозицією, а також у питаннях економічного відновлення країни. Водночас сам уряд Делсі Родрігес залишився пов’язаний із колишньою політичною системою Мадуро, оскільки частина представників його режиму зберегла вплив у державних структурах.

До слова, Міжнародний валютний фонд уперше за понад 20 років направив високопосадову делегацію до Венесуели, що стало кроком до відновлення офіційних відносин після тривалої ізоляції країни. Представники МВФ провели зустрічі з керівництвом Венесуели, зокрема з виконувачкою обов’язків президента Дельсі Родрігес. Візит відбувся на тлі спроб нової влади Каракаса налагодити співпрацю з міжнародними фінансовими структурами та відкрити економіку для інвестицій.

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Теги: Венесуела Дональд Трамп США

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