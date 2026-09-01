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Reuters: Американська компанія візьме під контроль родовища у Венесуелі, які раніше належали Китаю та Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Американська компанія візьме під контроль родовища у Венесуелі, які раніше належали Китаю та Росії
Робітники венесуельської державної нафтової компанії працюють на діючій насосній колоні на озері Маракайбо
фото: Reuters

Взяття під контроль родовищ, які належали Китаю та Росії, дозволяє США витіснити інтереси Пекіна й Москви з регіону

Американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою венесуельських нафтових родовищ. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Раніше ці об'єкти контролювали кілька китайських фірм та одна російська компанія. За даними Reuters, таке поглинання є частиною масштабної угоди, про яку оголосив Дональд Трамп. Проєкт дає США доступ до майже 64 млрд барелів підтверджених запасів нафти та дозволяє витіснити інтереси Пекіна й Москви з регіону.

Очікується, що NABEP керуватиме 17 проєктами, 14 з яких підтримає уряд Венесуели. П'ять із цих родовищ раніше експлуатувалися китайськими структурами (зокрема підсанкційною China Concord Resources, Sinopec та CNPC), а одне – російською компанією. Окрім того, два проєкти були пов’язані з оточенням Ніколаса Мадуро – афілійованими особами Алекса Сааба та племінником Сілії Флорес.

Видобута нафта постачатиметься безпосередньо на американські ринки, зокрема на переробні заводи в Техасі та Луїзіані. Водночас Вашингтон веде переговори з представниками Національних зборів Венесуели 2015 року, щоб забезпечити конституційну та правову основу для відновлення нафтової промисловості та перехідного періоду в країні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір використати контроль над запасами нафти Венесуели для поповнення Стратегічного національного резерву США. У дописі в Truth Social він назвав це «подарунком від Венесуели» та звинуватив Джо Байдена у спустошенні сховищ. 

Наразі стратегічний резерв США містить 289,7 млн барелів нафти (приблизно 40% від максимальної ємності у понад 700 млн барелів), що є найнижчим показником за понад чотири десятиліття.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про угоду з Венесуелою, яка передбачає отримання Сполученими Штатами більшості контролю над понад 65 млрд барелів доведених запасів венесуельської нафти. Американський лідер назвав домовленість «найбільшою нафтовою угодою в історії».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Венесуела має передати США до 50 млн барелів нафти. За словами американського президента, ці поставки мали бути спрямовані на американський ринок.

Теги: нафта росія США Китай Венесуела

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